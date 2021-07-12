Названы территории Кузбасса, где выявили 201 новый случай коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 12 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 201 человека.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 38 зараженных. В Новокузнецке - 37 заболевших. В Междуреченске - 21. В Мысках - 19 человек. В Осинниках – в 13. В Прокопьевске – 12. В Юрге – 11. Девять – в Юргинском МО. Восемь – в Ленинске-Кузнецком. Семь – в Полысаеве. По пять – в Киселевске и Тайге. По четыре – в Белове, Калтане и Новокузнецком МР. Три в Анжеро-Судженске. Один – в Гурьевском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 42 246 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 39 573 выздоровели, 879 скончались, 10 488 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.