Основано на реальных звонках: Tele2 сняла сериал о работе службы поддержки

Для оператора сериал стал новым форматом коммуникации с целевой аудиторией. Фото: Tele2.

Мобильный оператор Tele2 выпустил онлайн-сериал, посвященный работе клиентского сервиса, который основан на реальных обращениях клиентов в центры дистанционного обслуживания оператора. Короткометражные серии сняты в различных жанрах – от романтической комедии до триллера.

Объединяет киноновеллы то, что его герои – сотрудники службы личной поддержки Tele2. Всегда готовые помочь абонентам в сложной ситуации, они проявляют искреннее сопереживание и действуют не по шаблонам. В этом проявляется философия «Других правил», которой мобильный оператор Tele2 придерживается во всех направлениях своей деятельности. Сериал транслируется на YouTube-канале Tele2, первые две серии вышли там 8 июля. Длительность одного эпизода – чуть больше 10 минут.

Директор по маркетингу Tele2 Инна Походня рассказала, что для оператора сериал стал новым форматом коммуникации с целевой аудиторией.

– Реальная помощь, эмпатия и вовлеченность – не просто слова, а принципы работы клиентской службы Tele2, вокруг которых и выстраиваются серии. «Основано на реальных звонках» здесь ключевое, – сообщила Инна Походня.