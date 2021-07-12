В Кузбассе будут судить участника банды за убийство экс-мэра Киселевска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе завершилось расследование уголовного дела в отношении 35-летнего беловчанина, он один из участников вооруженной банды, члены которой убили в 2019 году экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Следком Кузбасса сообщает, что в отношении подельников обвиняемого также предварительное следствие окончено, уголовное дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Следователи выяснили, что банда действовала на территории Кузбасса с 2013 по 2019 год. Ее активными участниками стали трое жителей города Белово. За это время они совершили более 10 особо тяжких преступлений, в том числе в Междуреченске, Белове и Киселевске. Общая сумма похищенного составила около 30 миллионов рублей. Организатор группы 45-летний беловчанин, который занимался силовым видом спорта. Он присматривал дома состоятельных людей, а подельники проникали в них, связывали хозяев и заставляли их рассказывать, где находятся ценности.

Так, 31 октября 2019 года они проникли на территорию приусадебного участка жилого дома, в котором проживал 59-летний бывший главы Киселевска. Между экс-мэром и группировкой произошла перестрелка, в результате которой погибли Сергей Лаврентьев и организатор банды. В кратчайшие сроки подозреваемых задержали. 35-летний обвиняемый заключил досудебное соглашение, уголовное дело выделено в отдельное производство.