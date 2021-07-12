В Кемерове у части жителей отключили горячую воду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове с 12 по 25 июля отключили горячую воду в Кировском районе в контуре Кемеровской ТЭЦ, а именно 21-й микрорайон. Сибирская генерирующая компания напомнила, что начался очередной этап гидравлических испытаний на тепловых сетях.

Мэрия города уточнила кварталы, улицы и дома, которых коснутся временные ограничения:

Кварталы: №14, 21, 21а, 31, «Строммаш», «Стройгородок», 3/4 кв. 9-12 и 1/2 кв. 10-11.

Улицы: Спартака, Лазо, Красноярская, Тургенева, Шубина, Каркасная, Толстикова, Народная, Кедровская, Рекордная (нечетная сторона с дома № 27а по № 47, четная сторона с дома №30 по №40), Инициативная (четная сторона с дома №62 по №108 и дом №44; нечетная сторона с дома №57 по №125а), пер. Инициативный, пер. 2-й Инициативный, Стройгородок, Кировская, Алыкаевская, Варшавская, Таежная, Халтурина, Металлистов.

Дома 3/4 кв. 9-12: ул. Александрова, 2, 4, ул. Леонова, 22б, 24, 26, 26а, 28; ул. Рекордная, 27, 27а, 29а, 31а, 33а.

Дома 1/2 кв. 10-11: ул. Леонова, 19, ул. Гурьевская, 14,15,17,18, ул. Инициативная, 40, 42, 48а, 50а.

Также с 12 по 17 июля в Заводском районе горячая вода будет отключена в домах по улице Дружбы, 30, 30/1, 30/2, 30/7, 30/8.