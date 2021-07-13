В Кемерове в школы и детсады поставляли поддельные продукты.

В Кузбассе возбудили уголовное дело за поставку поддельных продуктов питания в школы и детсады. Прокуратура Кемеровской области сообщает, что выявлено мошенничество при реализации национального проекта «Демография».

Установлено, что муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат питания» заключило с коммерческими организациями контракты на поставку продуктов питания сливочного масла и творога в школы и детские сады Кемерова. В 2021 году продукты получили, но лабораторная проверка выявила, что они фальсифицированы. В результате городскому бюджету причинен ущерб в размере свыше 26 миллионов рублей.

Прокурор Кемерова объявил мэру предостережение о недопустимости использования поддельных продуктов в детском питании в образовательных учреждениях. В результате возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Производится предварительное расследование, оно находится на контроле областной прокуратуры. Двух обвиняемых заключили под стражу, еще двое под домашним арестом.