В Кузбассе пятилетний ребенок погиб, выпав из окна седьмого этажа

Открытые окна в жару и дети без присмотра могут стать причиной беды. Фото: Иван МАКЕЕВ

Доследственная поверка проводится в Кемеровской области по факту гибели пятилетенго ребенка. Трагедия произошла во вторник, 13 июля, в кузбасском городе Прокопьевск. Ребенок забрался на подоконник открытого для проветривания окна и упал с высоты седьмого этажа.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи констатировали смерть девочки.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Уже известно, что девочка находилась в гостях у бабушки с дедушкой. И те вышли из комнаты буквально на одну минутку.

Добавим, что сначала текущего года на территории Кемеровской области произошло 11 случаев выпадения детей из окон. Во всех происшествиях причиной послужило отсутствие должного внимания и контроля со стороны взрослых.