Мэрия Кемерова рассказала о невозможности установки понтонного моста через Томь. Фото: «Кузбасс Онлайн».

Житель Кемерова поинтересовался, когда установят понтонный мост через Томь к Кемеровскому острову. Об этом он спросил на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн». Также уточнил, что горожане из-за его отсутствия начали «вброд ходить».

Представители администрации сайта ответили со ссылкой на управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации города. Оказывается, что из-за высокого уровня воды установка понтонного моста технически невозможна. Отметим, в последний раз его устанавливали в 2019 году.