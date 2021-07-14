В Кузбассе пропал без вести девятилетний мальчик. Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт» Кузбасс.

В Калтане девятилетний Захар Кузнеченков ушел из дома и не вернулся. С 13 июня о его местонахождение неизвестно. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 135 сантиметров, у него нормальное телосложение, волосы русые и карие глаза. На нем были темно-серая кофта, серая футболка, черные шорты, кроссовки.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мальчика, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.