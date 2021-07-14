В Кемерове вынесли приговор киллеру за покушение на известного адвоката. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове суд вынес приговор 54-летнему жителю города Находки. Следком Кузбасса сообщает, что мужчина признан виновным в покушении на убийство по найму.

Установлено, что в сентябре 2019 года осужденный принял предложение 52-летнего знакомого Приморского края, который предложил за 10 тысяч долларов США убить известного в Кузбассе адвоката. В ходе приготовления к убийству мужчина получил поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики, огнестрельное оружие, патроны, фотографию жертвы.

После он проживал на съемной квартире в Кемерове несколько дней. Он наблюдал за 43-летним сопредседателем коллегии адвокатов. Уже 6 ноября 2019 года он поджидал адвоката на автостоянке в Центральном районе областного центра, когда тот выходил из здания киллер выстрелил. Мужчина пытался скрыться, но его задержали сотрудники охранно-конвойной службы, которые стали очевидцами. Адвокату своевременно оказали медицинскую помощь, он выжил.

Организатора покушения задержали в Находке и доставили в Кемеровскую область. Уголовное дело в отношении организатора направили в суд для рассмотрения по существу. 54-летнему мужчине назначили 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. С ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев.

Напомним, ранее сообщалось, что киллер стрелял в известного адвоката, сопредседателя коллегии адвокатов «Регионсервис».