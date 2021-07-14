«Дискотека Авария» опубликовала видео своего путешествия по Кузбассу. Фото: Instagram/diskotekaavariya.

Российская группа «Дискотека Авария» опубликовала в Instagram видео, которое сняли в Кузбассе. Напомним, что 10 июля в честь 300-летия Кузбасса музыкальный коллектив выступил в Новокузнецке и Кемерове. Посмотреть видеоролик полностью можно здесь. Кроме того, музыканты поблагодарили жителей региона. Отметили, что это было незабываемо и признались в любви кузбассовцам.

В видео запечатлели прибытие музыкантов в регион, подготовку к концерту в Новокузнецке, выступление. А после группа отправилась в Кемерово, где завершила празднование 300-летнего юбилея промышленного освоения региона. Напомним, что жители Новокузнецка остались довольны концертом. Также в Instagram артистов горожане оставили многочисленные отзывы.