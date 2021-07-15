Власти Кемерова показали фотографии строящегося теннисного корта. Фото:instagram/ilyaseredyuk.

Илья Середюк рассказал жителям Кемерова, что в районе ЖК «Восточный» на Комсомольском проспекте в строящемся спортивном комплексе выполняется внутренняя отделка помещений, приобретают оборудование и благоустраивают территории. Фотографии с места строительства мэр опубликовал на своей личной странице в Instagram.

Отмечено, что в комплексе будет четыре теннисных корта, фитнес- и фитоцентры, зона общей физической подготовки, волейбольная и баскетбольная площадки. Кроме того, будет беговая дорожка длиной около 300 метров со специальным покрытием. Все оборудование будет мобильным, его можно перемещать, разделяя помещение на зоны. Общая площадь почти 8 000 квадратных метров.

Также жители поинтересовались, предполагается ли бассейн в данной локации.

— Есть такие предложения, но не в этом комплексе, — ответил Илья Середюк.

Напомним, ранее сообщалось, что кемеровчанам показали новый бассейн с видом на Томь.