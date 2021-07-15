Названы территории Кузбасса, где выявили 199 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 15 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 199 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 40 зараженных. В Новокузнецке - 31 заболевших. В Междуреченске - 21. В Юрге - 12. По десять - в Березовском и Мысках. По девять - в Ленинске-Кузнецком и Тайге. По семь - Крапивинском МО и Промышленновском МО. Шесть - в Прокопьевске. Пять - в Осинниках. Четыре - в Калтане. По три - в Прокопьевском МО и Яшкинском МО. По два - в Анжеро-Судженске, Киселевске, Полысаеве, Беловском МР, Кемеровском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Новокузнецком МР, Тисульском МО, Топкинском МО и Яйском МО. По одному - в Гурьевском МО и Тяжинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 42 846 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 40 121 выздоровели, 892 скончались, 11 008 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.