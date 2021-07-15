В Кузбассе выделят 163,2 миллиона рублей на детские кружки и секции. Фото: АПК.

В Кузбассе во всех 34 муниципалитетах в 2021 году будут созданы дополнительные места в кружках и секциях по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Для этого выделили 163,2 миллиона рублей. Областная администрация сообщила, что будут действовать шесть направлений: социально-гуманитарное, художественное и физкультурно-спортивное, техническое, туристско-краеведческое и естественно-научное.

Губернатор Кузбасса отметил, что 28 тысяч кузбасских детей смогут развивать свои способности. Кроме того, для этого 156 образовательных организаций переоснащают, в учреждениях дошкольного образования появятся 180 мест, в школах свыше 16 тысяч, а организациях дополнительного образования около 11,5 тысяч, в детских домах 150.

Также по проекту «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в 2021 году в четырех сельских школах региона отремонтируют и оснастят спортивные залы: в Новокараканской школе Беловского района, в Вагановской школе Промышленновского округа, в Новоподзорновской школе Тяжинского округа, в Попереченской школе Юргинского округа. В Междуреченске откроется первый школьный «Кванториум-42».