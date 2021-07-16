Мэр Кемерова сообщил срок открытия нового теннисного корта. Фото:instagram/ilyaseredyuk.

Одна из жительниц Кемерова задала вопрос мэру на его личном аккаунте в Instagram. Горожанка интересовалась, когда новый спортивный комплекс на Комсомольском проспекте распахнет свои двери для первых посетителей. Также отметила, что очень ждет открытия.

Илья Середюк ответил, что откроется спорткомплекс в конце третьего квартала. Напомним, ранее глава города сообщил о ходе строительства спортивного объекта. Также рассказал, что там будет четыре теннисных корта и многое другое.