В Кузбассе разрешили отстрел вышедшего к людям медведя. Фото: Милицина Юлия.

В Кузбассе выдали разрешение на отстрел вышедшего к людям бурового медведя, который представляет угрозу. Добавили, что косолапый нападал на домашних животных. Соответствующий документ от 12 июля опубликован на сайте департамента по охране объектов животного мира Кузбасса.

Отмечено, что срок проведения отстрела с 13 по 25 июля. Медведь был замечен на территории Безруковского водозабора села Безруково Новокузнецкого района. Трехгодовалый медведь несет угрозу жизни и здоровью жителей.

Напомним, что в июле уже разрешали отстрел еще одного медведя, который представлял опасность.