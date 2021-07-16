Завершается прием заявок для участия в конкурсе на звание лауреата премии «Авант-ПЕРСОНА»

Заявки принимаются до 20 июля.

Осталась меньше недели до окончаения приема заявок для участия в конкурсе на звание лауреата премии «Авант-ПЕРСОНА»!

При поддержке Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности учреждены специальные номинации для компаний, работающих в сфере АПК: Инновационность, Расширение географии поставок, Агростартап и Социальные инициативы.

Цель премии - представить бизнес-сообществу компании, работающие в регионе и способствующие его развитию, а также управленцев, предпринимателей, успешно реализовавших интересные бизнес-проекты и/или общественно-полезные инициативы, пропагандирующих цивилизованный и грамотный подход к ведению бизнеса. В этом году премия будет присуждаться 10-й раз.

Выбор лауреатов и победителей будет осуществлять экспертная комиссия, которую возглавляет Алексей Викторович Харитонов, зампредседателя правительства Кузбасса.

Все номинанты получат широкое освещение своей деятельности, а лауреаты и победители - награждены специальными дипломами и подарками от партнеров и спонсоров «Авант-ПЕРСОНЫ».

Награждение пройдет 29 июля.

Прием заявок открытый.

Вы можете подать заявку через сайт, выбрав нужную номинацию.