Названы территории Кузбасса, где выявили 198 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 16 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 198 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 42 зараженных. В Новокузнецке - 28 заболевших. В Прокопьевске - 21. В Мысках - 13. В Междуреченске - 12. По семь - в Осинниках и Промышленновском МО. По пять - в Белове, Березовском, Ленинске-Кузнецком, Юрге и Топкинском МО. По четыре - в Калтане, Тайге, Гурьевском МО, Тяжинском МО и Яшкинском МО. По три - в Киселевске, Крапивинском МО, Новокузнецком МР и Тисульском МО. По два - в Краснобродском, Полысаеве и Юргинском МО. По одному - в Беловском МР, Кемеровском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Таштагольском МР и Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 43 044 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 40 304 выздоровели, 898 скончались, 11 334 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.