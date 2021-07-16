В Кемерове отключат горячую воду в двух районах. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кемерове с 19 июля по 1 августа начинается заключительный этап профилактических испытаний теплосетей. Сибирская генерирующая компания сообщает, что временно горячее водоснабжение будет отсутствовать у части жителей Центрального и Заводского районов города.

В Центральном районе подача горячей воды будет ограничена до реки Искитимка в границах: четная сторона проспекта Кузнецкого от реки Томь до проспекта Советского. Проспект Советский (нечетная сторона от проспекта Кузнецкого до улицы Кузбасской). Улица Ноградская (нечетная сторона до улицы 50 лет Октября). Улица 50 лет Октября (нечетная сторона от улицы Ноградской до улицы Васильева). Улица Васильева (нечетная сторона до улицы Коломейцева). Улица Коломейцева (четная сторона от улицы Васильева до проспекта Советского). Проспект Советский (нечетная сторона до реки Искитимка).

Кварталы в Центральном районе: 10, 11, 11а, 12, 13, 14 (кроме улицы Ноградской, 13), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 52. Здание областной администрации на проспекте Советском, 62.

В Заводском районе горячее водоснабжение ограничат в границах: нечетная сторона проспекта Кузнецкого от улицы Коммунистической до проспекта Ленина. Нечетная сторона проспекта Ленина от проспекта Кузнецкого до реки Искитимка. Четная сторона проспекта Кузнецкого от проспекта Ленина до улицы Автозаводской. Река Искитимка от улицы Автозаводская до проспекта Ленина.

Кварталы в Заводском районе: кв. 21, 21а, 24, 32, 33, 34а, 51, 52, 53, 54.