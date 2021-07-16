Российская актриса сравнила «Кузбасс» и Голливуд. Фото: Instagram/kristina.babushkina.

В Кузбассе с 13 по 15 июля проходили гастроли Московского театра Олега Табакова, которые показали в Кемерове и Новокузнецке. Актриса театра и кино Кристина Бабушкина успела прогуляться по Притомской набережной. Об этом она рассказала на своей личной странице в Instagram.

- Вот такая красота вечером на набережной в Кемерове. Томь. Красиво! - сообщила Кристина Бабушкина.

Актриса отметила стелу «Кузбасс», которую сравнила с памятным знаком на Голливудских холмах «HOLLYWOOD».

Добавим, что накануне в областной столице артисты театра показали спектакль «Кукла для невесты». На сцену Кемеровского областного театра драмы имени А. В. Луначарского вместе с Кристиной Бабушкиной вышли Раиса Рязанова, Сергей Угрюмов, Владимир Краснов и Александр Фисенко.