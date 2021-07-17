В Кемерове автомобиль протаранил опору освещения. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Кемерове прошлой ночью на подъезде к Университетскому мосту — на пересечении Соборной, Октябрьского и Советского проспектов автомобиль врезался в опору освещения. Фото и видео происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

На кадрах видно, что легковой автомобиль практически полностью поврежден. На места работали спасатели, медики, полиция. Очевидцы сообщили, что водителя госпитализировали. Выясняются все обстоятельства случившегося.