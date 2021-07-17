В Кузбассе прогнозируют дожди с дымкой в воскресенье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе 18 июля холодный атмосферный фронт уменьшит свое влияние, постепенно начнется повышение температуры, но дожди, грозы и ветер пока останутся с нами. Об этом сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра. Ночью температура воздуха +8…+13 градусов, а днем +22…+27 градусов. Ветер будет дуть южный, 3-8 м/с местами до 14 м/с. Обещают ночью, утром местами туман, дымки. Также переменная облачность, местами будут кратковременные дожди, грозы.

В Кемерове до восхода солнца температура составит +10…+12 градусов, а после восхода солнца +23…+25 градусов. Ветер южный, 3-8 м/с, а днем порывы ветра до 13 м/с. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь. Ночью, утром местами дымка