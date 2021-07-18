Коронавирус в Кузбассе: названы территории с новыми заболевшими

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО (архив)

Третья волна пандемии COVID-19 в регионе набирает обороты.

За последние сутки, по данным оперативного штаба, ковид подхватили еще 205 жителей Кузбасса.

Лидером по числу заболевших остается Кемерово – 45 человек. На второе место перешла Юрга – 29. Больше двадцати случаев зафиксировано также в Новокузнецке и Междуреченске – соответственно, 28 и 23.

В остальных территориях ситуация такая: Березовский - 13, Прокопьевск и Промышленновский МО - по 11, Юргинский МО - 9, Калтан и Осинники - по 6, Яшкинский МО - 5, Крапивинский МО и Прокопьевский МО - по 4, Тайга - 3, Кемеровский МО и Топкинский МО - по 2, Беловский МР, Гурьевский МО, Ленинск-Кузнецкий МО и Новокузнецкий МР - по 1.

За прошедшие сутки 185 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе всего справились с болезнью 40666 человек.

Умерли еще пять пациентов – четыре женщины и мужчина. Самая молодая из них – кемеровчанка 1986 года рождения. Самая возрастная – жительница Новокузнецка 1928 года рождения.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 907 человек.

Медицинскую помощь продолжают получать 1879 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции на утро 18 июля продолжали находиться 13133 жителей области.