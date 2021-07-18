Губернатор Кузбасса поздравил металлургов с праздником

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Сегодня, 18 июля, в России отмечают День металлурга. Работников отрасли, имеющей важное значение и для Кузбасса, поблагодарил за хорошую работу губернатор Сергей Цивилев.

- В цехах металлургических заводов и комбинатов Кузбасса, в суровых условиях, несмотря на жар доменных печей и прокатных станов, вы каждый день создаёте продукцию для всей страны. Такая работа по плечу только людям особого характера и закалки. Трудолюбие, мастерство, ответственность металлургов заслуживают искреннего признания и уважения. Вы вносите огромный вклад не только в развитие Кузбасса, но и всей России! – отметил, в частности, в своем поздравлении глава региона.

В связи с ростом числа больных коронавирусной инфекцией, в Новокузнецке, где традиционно широко отмечался День металлурга, на этот раз все массовые мероприятия, в том числе, концерт Олега Газманова, были отменены.

Однако еще 14 июля в витрине Новокузнецкого художественного музея открылась фотовыставка «Особая улыбка металлургов», которая продлится до 13 августа. А на главном металлургическом предприятии города и региона отметили лучших работников - более 1700 сотрудников получили государственные, областные, городские и корпоративные награды.

Остался в программе праздника и салют – в воскресенье, в 22:50, фейерверк запустят на Кузнецкой крепости. Огненное шоу продлится 10 минут.