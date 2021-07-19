В Новокузнецке полицейский во время задержания ударил мужчину по лицу

Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

В Новокузнецке представитель правоохранительных органов во время задержания ударил нарушителя общественного порядка по лицу. Видео с места случившегося появилось в соцсетях. По словам автора, инцидент произошел 17 июля на улице Транспортной, 25. Кроме того, автор утверждает, что было «незаконное задержание» жителя Новокузнецка.

На кадрах мужчина сопротивляется и не хочет садиться в полицейскую машину. Два сотрудника держали горожанина за руки, а третий собирался взять задержанного за ноги, но в какой-то момент ударил мужчину по лицу. Предполагается, что случилось это из-за оскорбления, которое высказал житель Новокузнецка в отношении сотрудника полиции.

Также на видео комментаторы заметили, что в кадр попал накрытый стол, и предположили, что мужчину задержали за распитие спиртных напитков на улице. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что сотрудники действовали в рамках закона и применили силу из-за сопротивления нарушителя.