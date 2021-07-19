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Происшествия19 июля 2021 12:54

В Кузбасса 68-летний пенсионер насмерть сбил женщину на берегу водоема

С места преступления мужчина скрылся
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбасса 68-летний пенсионер насмерть сбил женщину на берегу водоема.

В Кузбасса 68-летний пенсионер насмерть сбил женщину на берегу водоема.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Прокопьевском районе в отношении 68-летнего жителя возбудили уголовное дело. Следком Кузбасса сообщает, что мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, вечером 11 июля мужчина употреблял алкоголь на берегу водоема. Он сел за руль своей машины и поехал. Житель не заметил, как наехал на 31-летнюю женщину, которая лежала на берегу. С места преступления мужчина скрылся. Скорую помощь и полицию вызвали очевидцы. Прибывшие медработники констатировали смерть жительницы. Полиция нашла подозреваемого. Расследование продолжается.