В Кузбассе семейная пара приторговывала наркотиками

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Теперь за свой незаконный бизнес они могут получить до двадцати лет лишения свободы.

При проверке оперативной информации сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области совместно с бойцами спецназа «Гром» в Кемерове задержали супругов, занимавшихся сбытом запрещенных веществ.

Процесс, как выяснили полицейские, был поставлен на поток. 44-летний мужчина и 38-летняя женщина закупали партии синтетических наркотиков в интернет-магазине, товар фасовали в съемной квартире, а затем посредством закладок реализовывали на территории Кемеровского муниципального округа. Как показала проведенная экспертиза, обнаруженные и изъятые при обыске вещества относятся к так называемой синтетической «соли». Общий вес наркотиков составил более 180 граммов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Супруги на время следственных мероприятий заключены под арест.