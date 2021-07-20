Новокузнецкие спасатели освободили собаку из капкана

Фото: УЗНТ Новокузнецка.

В поисково-спасательную службу Новокузнецка поступил сигнал из садового общества «Металлист», что в Куйбышевском районе города собака попала в капкан, оказавшийся возле забора одного из садовых участков. Животное не могло выбраться самостоятельно. Выбившись из сил, собака, поскуливая, ожидала помощи от людей.

Фото: УЗНТ Новокузнецка.

Как рассказали в пресс-службе Управления защиты населения и территории Новокузнецка, прибывшие спасатели с помощью специального инструмента извлекли собачью лапу из ловушки. А вот оценить ее состояние и понять требуется ли псу медицинская помощь не смогли: собака сразу после освобождения убежала. Вопрос, кто установил капкан возле дачного дома и зачем, тоже остался без ответа.