«Ростелеком» ищет сотрудников в отдел продаж

Фото: пресс-служба Ростелеком.
Крупнейший федеральный провайдер примет на работу активных, общительных и желающих зарабатывать кузбассовцев.
Возраст, пол и опыт не имеют значения. Оплата зависит от результатов: премиальная часть не ограничена.
Что нужно делать?
- Много общаться с людьми, предлагать им услуги компании (домашний интернет и телевидение, видеонаблюдение, умные сервисы).
- Общаться по телефону с заинтересованными клиентами.
- Распространять рекламную продукцию.
- Составлять заявки на подключение.
Что мы даем взамен?
- Достойная заработная плата: премия не ограничена и зависит только от твоих результатов!
- Удобный график: возможность совмещать с учебой и самому планировать рабочий день.
- Карьера в крупнейшей федеральной компании.
- Полностью белая зарплата.
- Поддержка крутой команды и непрерывное обучение.
Узнать подробности можно по телефону: 8 991 436 17 49.
Партнерский материал.