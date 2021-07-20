«Ростелеком» ищет сотрудников в отдел продаж

Фото: пресс-служба Ростелеком.

Крупнейший федеральный провайдер примет на работу активных, общительных и желающих зарабатывать кузбассовцев.

Возраст, пол и опыт не имеют значения. Оплата зависит от результатов: премиальная часть не ограничена.

Что нужно делать?

- Много общаться с людьми, предлагать им услуги компании (домашний интернет и телевидение, видеонаблюдение, умные сервисы).

- Общаться по телефону с заинтересованными клиентами.

- Распространять рекламную продукцию.

- Составлять заявки на подключение.

Что мы даем взамен?

- Достойная заработная плата: премия не ограничена и зависит только от твоих результатов!

- Удобный график: возможность совмещать с учебой и самому планировать рабочий день.

- Карьера в крупнейшей федеральной компании.

- Полностью белая зарплата.

- Поддержка крутой команды и непрерывное обучение.

Узнать подробности можно по телефону: 8 991 436 17 49.

Партнерский материал.