В Кузбассе за обман пенсионерок будут судить лжеадвоката

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Он выманил у них более 550 тысяч рублей.

Двадцатилетний житель Кемерова использовал для своих мошенничеств стандартную схему «Родственник в беде». Он сообщал пенсионеркам, будто их близкий родственник совершил дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали люди. И убеждал заплатить деньги для того, чтобы не было возбуждено уголовное дело. В четырех случаях аферисту повезло.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вычислили и задержали мошенника в Алтайском крае.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Кемеровской области, следователем отдела полиции «Ленинский» УМВД России по г. Кемерово преступнику было предъявлено обвинение в совершении серии преступлений по статье159 УК РФ «Мошенничество». Уголовное дело направлено на рассмотрение в Кировский районный суд г. Кемерово. Лжеадвокату теперь грозит до шести лет лишения свободы.