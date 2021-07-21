Серьезное ДТП с пострадавшими: в Кемерове столкнулись маршрутка и легковой автомобиль

В Кемерове столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове утром 21 июля около остановки «Универсам № 2» случилось ДТП. Очевидцы опубликовали фото и видео с места происшествия. В аварию попали маршрутное такси и легковой автомобиль.

Легковушка получила серьезные повреждения. На месте работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. В результате аварии со стороны бульварного кольца на проспекте Ленина образовалась пробка. В Кузбасском центре медицины катастроф сообщили, что пострадали двое мужчин, оба - водители. Один в удовлетворительном состоянии, а второй - в тяжелом. Обстоятельства случившегося устанавливаются.