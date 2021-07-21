Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Турции

С 15 июля 2021 года в поездках в Турцию и Испанию минуты при звонках на номера Tele2 России будут расходоваться из пакета, включенного в тариф. Фото: пресс-служба Tele2.

Мобильный оператор Tele2 проанализировал активность клиентов в международных поездках с начала июля 2021 года. И по результатам анализа предложил выгодные условия общения на отдыхе в Турции – самом популярном направлении отдыха у клиентов компании.

- В путешествиях наши клиенты хотят всегда оставаться на связи, и мы даем им эту возможность. После возобновлениям авиасообщения между Россией и Турцией мы увидели рост популярности этого туристического направления. Теперь наши клиенты могут просто наслаждаться путешествием, а о связи позаботится компания, - подчеркнул директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.

С 15 июля 2021 года в поездках в Турцию и Испанию минуты при звонках на номера Tele2 России будут расходоваться из пакета, включенного в тариф. Звонки на остальные номера будут оплачиваться согласно тарифам международного роуминга. Специальное предложение действует на ряде тарифов линеек «Мой онлайн+», «Премиум», «Мой бизнес L» и «Мой бизнес XL». Напомним, что в широкий список стран, где действуют эти условия, также входят: Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Кипр, Люксембург, Нидерланды, Польша, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория и Чехия.

С подробной информацией о предоставлении услуг международного роуминга можно ознакомиться на официальном сайте компании в разделе «Роуминг».