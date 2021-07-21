Названы территории Кузбасса, где выявили 196 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 196 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 37 зараженных. В Кемерове - 35 заболевших. В Междуреченске - 21. В Осинниках - 11. Десять - в Мысках. По девять - в Юрге и Ленинске-Кузнецком. По восемь - в Белове и Прокопьевске. По шесть - в Калтане и Беловском МР. По пять - в Анжеро-Судженске, Березовском и Яшкинском МО. По три - в Крапивинском МО, Топкинском МО и Юргинском МО. По два - в Полысаеве, Гурьевском МО, Ижморском МО, Ленинск-Кузнецком МО и Новокузнецком МР. По одному - в Кемеровском МО и Тисульском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 44 049 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 41 229 выздоровели, 924 скончались, 14 368 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.