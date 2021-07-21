Мэрия Кемерова рассказала, когда откроют Московскую площадь для прогулок. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове на Московской площади ведутся технические работы. В горадминистрации сообщили, что в ближайшее время там организуют досуг, торговлю и работу общественного транспорта. Сейчас идет процесс передачи объекта от застройщика в муниципальную собственность. Данные процедуры завершатся ориентировочно 30 июля, потом площадь откроют для прогулок.

Отмечено, что площади обустроены парковками, в том числе велосипедными. Кроме того, решают вопрос об устройстве пешеходных путей и запуске постоянных маршрутов общественного транспорта. Установлен один остановочный павильон, специалисты завершают оборудование посадочной площадки.

- Сейчас мимо Московской площади по Притомскому проспекту следуют автобусы № 8т и № 83т. Они смогут там останавливаться после того, как дорожная инфраструктура будет принята в эксплуатацию, - сообщили в горадминистрации.

Также разрабатывают концепцию концертно-досуговой деятельности на объекте, чтобы новое пространство наполнить активностями для жителей и объектами торговли и услуг.