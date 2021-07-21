Голый житель Новокузнецка украл велосипед и забежал в торговые павильоны

Голый житель Новокузнецка украл велосипед и забежал в торговые павильоныФото: ОПЕР ТВ / YouTube.

В Новокузнецке 45-летний житель обратился в полицию. Он рассказал, что мужчина без одежды появился из кустов и украл велосипед. В ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что установили и задержали злоумышленника.

Грабителем оказался ранее судимый за кражи 31-летний новокузнечанин, который страдает наркотической зависимостью. Мужчина признал свою вину, но не смог объяснить свой внешний вид. Кроме того, похищенный велосипед, он выбросил за ненадобностью. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас фигуранта заключили под стражу, ему грозит до четырех лет лишения свободы.