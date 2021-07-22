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Общество22 июля 2021 7:23

Названы территории Кузбасса, где выявили 197 новых случаев коронавируса

В лидерах - крупные города
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 июля.

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 июля.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 197 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано В Кемерове - 42. в Новокузнецке - 35 зараженных. В Междуреченске - 15. В Мысках - 14. В Прокопьевске - в 11. По десять - в Анжеро-Судженске и Киселевске. По восемь - в Ленинске-Кузнецком и Новокузнецком МР. Семь - в Белове. По шесть - в Полысаеве и Промышленновском МО. Четыре - в Осинниках. По три - в Тайге, Топкинском МО и Яшкинском МО. По два - в Березовском, Калтане, Прокопьевском МО и Тисульском МО. По одному - в Юрге, Гурьевском МО, Кемеровском МО и Чебулинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 44 246 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 41 420 выздоровели, 930 скончались, 14 446 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.