Минздрав Кузбасса сообщил, сколько человек заболели коронавирусом после вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе по последним данным 239 человек заболели коронавирусом после вакцинации. Об этом рассказала замминистра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова в ходе брифинга 22 июля.

Также добавила, что после вакцинации иммунитет человека вырабатывает антитела, то есть становится более подверженным возможности заболеть. Для того чтобы не заразиться нужно продолжать соблюдать меры безопасности, носить маски и тщательно мыть руки.

Оксана Абросова отметила, что молодое население стало чаще заражаться коронавирусом, так как пожилое прививалось активнее.