В Кузбассе отчаявшийся мужчина поджег автомобиль своей экс-возлюбленной. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Междуреченске 43-летняя женщина обратилась в полицию. Она рассказал, что 34-летний мужчина поджег ее автомобиль«Ford Focus». В ГУ МВД по Кемеровской области уточнили, что сумма ущерба 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали поджигателя. Оказалось, что это бывший сожитель женщины. Выяснилось, что мужчина хотел помириться после очередной ссоры. Приехал к своей даме сердца, но она отказала ему в разговоре. Тогда сожитель решил поджечь автомобиль бывшей возлюбленной, чтобы она вышла на улицу. Когда женщина увидела это, она выбежала к автомобилю, самостоятельно потушила транспорт и сообщила в полицию.

Следователь возбудил уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Экс-возлюбленному грозит до пяти лет лишения свободы.