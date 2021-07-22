В Кузбассе обнаружили 12 подростков, которые купались в водоеме без присмотра взрослых. Фото: ГУ МВД по Кемеровкой области.

В Прокопьевске с целью профилактики возможных несчасных случаев полиция проводит рейды вблизи водоемов. ГУ МВД по Кемеровкой области сообщает, что было обследовано семь затопленных карьеров, в которых запрещено купаться.

В результате сотрудники выявили 12 подростков в возрасте от 10 до 14 лет, которые без сопровождения взрослых находились у воды. Выяснилось, что дети не рассказывали родителям о своем времяпрепровождении, а мама одного ребенка собственноручно привезла свое дитя к карьеру и уехала по делам. Инспекторы ПДН провели беседы с ребятами. В отношении троих родителей составили протоколы.

Полиция напоминает, что для избежания несчастных случаев нужно следовать рекомендациям: не отпускать детей без присмотра на водоем, либо с лицами, которые находятся в алкогольном опьянении; не оставлять их без внимания ни на минуту; организовывать купание в специально отведенных местах; не разрешать заплывать за буйки.