В Новокузнецке уволили водителя из-за драки с пассажиром. Фото: instagram/nvkzdtp.

В Новокузнецке 19 июля на маршруте №88 случилась драка. Водитель автобуса, принадлежащего перевозчику «Питеравто», стал выгонять пассажира из салона. После завязалась драка, которая из автобуса перетекла на улицу. Очевидцы опубликовали видео в соцсети. Причина конфликта неизвестна.

- По результатам оперативно проведенной служебной проверки водитель, оставивший рабочее место и ввязавшийся в драку с пассажиром, уволен - сообщили в транспортной в компании «Питеравто».

Представитель городского УТиС сообщил, что после инцидента перевозчик принял решение освободить от исполнения обязанностей водителя, который бросил автобус с пассажирами из-за драки.

- Несмотря на то, что зачинщиком был пассажир, водитель в любом случае должен был спокойно себя вести. Он мог вывести его из автобуса, а сам остаться в нем, - сообщили в УТиС Новокузнецка.