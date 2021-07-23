Названы территории Кузбасса, где выявили 195 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 195 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано В Кемерове - 42. в Новокузнецке - 31 зараженных. В По 15 - в Междуреченске и Мысках. В Прокопьевске - в 13. Десять - в Киселевске. По девять - в Белове и Осинниках. Восемь - в Анжеро-Судженске. Шесть - в Ленинске-Кузнецком. По пять - в Полысаеве, Березовском, Топкинском МО и Яшкинском МО. По три - в Калтане, Ленинск-Кузнецком МО, Новокузнецком МР, Прокопьевском МО и Промышленновском МО. Два - в Тисульском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 44 441 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 41 616 выздоровели, 935 скончались, 14 754 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.