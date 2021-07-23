В Новокузнецке прокуратура проверит качество питьевой воды. Фото: Прокуратура Кемеровской области.

В Новокузнецке прокуратура организовала проверку исполнению федерального законодательства по обращению о качестве предоставляемой питьевой воды жителям Центрального района. Отметим, что жителей беспокоит запах воды.

Прокуратура Кемеровской области сообщает, что их сотрудники совместно с Роспотребнадзором отправились на место водозабора питьевой воды из реки Томь и отобрали пробы питьевой воды. По результатам проверки примут комплекс мер для устранения нарушений. Проверка качества питьевой воды находится на контроле прокуратуры Новокузнецка.