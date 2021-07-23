В Кузбассе житель сделал красивое фото и получил штраф. Фото: ОПЕР ТВ/youtube.

В Ленинске-Кузнецком 21- летний местный житель на площади имени Мазикина решил сделать красивую фотографию для своей страницы в социальной сети. Для этого он припарковал на пешеходном тротуаре рядом с установленным самолетом свою машину «Лада», сфотографировал ее и выложил в соцсеть. ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей сотрудники выявили на страницах интернет-сообщества публикацию о нарушении Правила дорожного движения.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД организовали проверку и выявили нарушителя. В отношении водителя составили протокол по статье «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств». В качестве наказания фотолюбителю назначили административный штраф в размере одной тысячи рублей.