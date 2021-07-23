Власти Кузбасса разрешили отстрел еще одного вышедшего к людям медведя Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе выдали разрешение на отстрел еще одного вышедшего к людям медведя, который представляет угрозу. Соответствующий документ опубликован на сайте департамента по охране объектов животного мира Кузбасса.

Отмечено, что срок проведения отстрела с 16 по 31 июля. В связи с повторным выходом косолапого на территорию поселка городского типа Белогорск в Тисульском районе. Трехгодовалый бурый медведь несет угрозу жизни и здоровью жителей. Напомним, что на данной территории был уже замечен медведь и принимали решение об обстреле. Также на другой территории в июле уже разрешали отстрел еще одного медведя, который представлял опасность.