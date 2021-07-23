Кемеровчанин хотел выпить пива на чужие деньги

30-летняя жительница обратилась в отделение полиции Южного района с жалобой на незаконное списание с ее банковского счета 130 рублей.

Выяснилось, что женщина потеряла свой мобильный телефон на одном из городских пляжей. После этого она проверила баланс банковской карт и обнаружила пропажу денег. Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и нашли подозреваемого. Им оказался безработный 27-летний местный житель. Он объяснил, что нашел телефон, подобрал к нему пароль и перевел себе деньги через мобильное приложение. Гаджет сдал в комиссонный магазин, а украденную сумму потратил на покупку пива.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная мера наказания в таком случае – 6 лет лишения свободы. Полиция Кузбасса напоминает: в соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса Российской Федерации «Находка», гражданин, нашедший чужую вещь (в том числе денежные и платежные средства), обязан вернуть владельцу или передать на хранение сотрудникам полиции.