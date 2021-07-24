За сутки коронавирус подтвердился у 198 кузбассовцев

Оперштаб области сообщил новые данные по заболеваемости коронавирусом в Кузбассе на 24 июля. Согласно его информации, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 198 кузбассовцев в 22 территориях области. Лидерами по заболеваемости стали Кемерово и Новокузнецк, где число заболевших за сутки превышает 30 человек. Всего в Кузбассе лечение получает 1891 пациент с подтвержденным коронавирусом.

Еще 15586 человек находятся в медицинских стационарах обсерваторах и на домашней самоизоляции в связи с подозрением на новую коронавирусную инфекцию.

Скончались четыре пациента из Анжеро-судженска, Кемерова, Новокузнецка и Ленинска-Кузнецкого, все - женщины в возрасте от 60 лет и старше.

193 пациента выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 41809 человек вылечились от коронавируса.