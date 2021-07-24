Заболевшие коронавирусом кузбассовцы выявлены в 22 территориях региона

Оперштаб области назвал территории Кузбасса, где за минувшие сутки были выявлены 198 случаев заболеваемости коронавирусом.

Лидерами стали Кемерово и Новокузнецк, где зафиксировано 35 и 31 случай, соответственно. В Междуреченске, занявшего третье место, заболевших почти в два раза меньше - 18. В Прокопьевске – 15 случаев, Осинниках – 13, Киселевске и Ленинске-Кузнецком — по 12, в Белове – 9, Мысках – 8, Анжеро-Судженске, Березовском, Кемеровском районе и Промышленновском районе - по 6, Гурьевском и Топкинском муниципальных округах — по 5, Калтане и Тайге- по 3, и по одному случаю - Новокузнецком, Прокопьевском, Тисульском, Юргинско и Яйском районах.

Всего в регионе медицинскую помощь получает 1891 пациент с диагнозом COVID-19. А общее количество случаев с начала пандемии достигло 44639.