Кузбассовец 118 раз перевел мошенникам деньги

47-летний житель Киселевска потерял полтора миллиона рублей, поверив мошенникам, сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Аферисты действовали по популярной схеме: неизвестный позвонил и представился сотрудником службы безопасности банка, после чего сообщил, что с его счета кто-то пытается снять деньги. И чтобы защитить средства, из надо перевести в безопасную ячейку.

Житель Киселевска поверил в сказанное и в течение последующих нескольких часов совершил на указанный собеседником счет 118 переводов на сумму 1,5 миллиона рублей. Причем эта сумма была взята им в кредит за пару дней ля совершения крупной покупки.

Когда киселевчанин попытался связаться с оператором, чтобы получить инструкции для возврата денег на личный счет, его номер телефона оказался вне зоны доступа. Только тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию.

Как сообщили в пресс-службе полиции Кузбасса, по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Аферисту грозит до 10 лет лишения свободы.

Полицейские еще раз напоминают кузбассовцам:, что нельзя никому передавать CVV-код с обратной стороны карты и пароли доступа, которые приходят в смс-уведомлениях, устанавливать по совету собеседников на компьютеры и смартфоны программы, и совершать со своими счетами манипуляции под диктовку неизвестных, кем бы они не представились.