Кузбасские СМИ проведут марафон, посвященный коронавирусу

В Кузбассе средства массовой информации объединились, чтобы провести марафон, посвященный эпидемической ситуации в регионе. В его рамках медики, эпидемиологи, ученые, а также сотрудники различных служб и ведомств ответят на самые популярные вопросы о коронавирусе, а также постараются развеять сложившиеся мифы и легенды.

Марафон состоится во вторник, 27 июля, с 8:00 до 22:00.

Ответы на заданные вопросы можно будет найти на сайте «Комсомолки» и портале «Кузбасс» Увидеть и услышать марафон вживую можно будет в эфире телеканалов «Россия-1», «Россия-24», ОТР, «Кузбасс 1», на радио «Кузбасс FM», «Вести FM», «Радио Россия».