В Кузбассе сотрудники ГИББД гонялись за подростком без прав

В Гурьевском районе сотрудники ГИБДД во время патрулирования дорог обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2106, который ехал по дороге в Салаире как попало, виляя из стороны в сторону. А после требования остановиться, водитель попытался скрыться. Инспекторы бросились за ним в погоню по улицам города.

Уходя от преследования, водитель неоднократно нарушил Правила дорожного движения и в итоге во дворе многоквартирного дома бросил машину и попытался скрыться бегством. Но полицейские оказались быстрее. Как выяснилось, водителем ВАЗ-2106 оказался 17-летний подросток.У него нет водительского удостовертения, его автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке, соответственно н нет и полиса ОСАГО. также помимо этих нарушений на него составили протоклы еще и за управление автомобилем с неисправностями и за игнорирование законных требований полиции.

Общая сумма назначенныхэх ему штрафов потянула на восемь тысяч рублей.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в отношении матери нарушителя инспекторы ПДН составили протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». С подростком и его родителями проведена профилактическая беседа.