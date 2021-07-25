Кузбассу выделят средства на дорогу в объезд Кемерова

Фото: Дмитрий СТЕШИН (архив)

Это в субботу подтвердил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в прямом эфире на своей странице в Instagram.

- Мы сейчас в проекте бюджета деньги на это закладываем. Думаю, что обход Кемерова будет сделан, - уточнил он.

Напомним, что 6 июля во время поездки в Кемерово в поздравительной речи по случаю юбилея начала промышленного освоения Кузбасса президент России назвал данный объект в числе приоритетных в сфере строительства и ремонта автомобильных дорог. На следующий день вопрос был вновь им поднят во время совещания по реализации программы развития Кузбасса. В частности, Владимир Путин отметил, что работы по строительству обхода «надо бы начать уже в текущем году». Тогда же Марат Хуснуллин доложил, что построить дорогу в обход Кемерова намечено за три года. Стоимость дороги составит примерно 43 миллиарда рублей: половину выделит федеральный бюджет, остальные средства добавят за счет инфраструктурных бюджетных кредитов и источников регионального бюджета.

На сегодня Кемерово является единственным областным центром в России, который не имеет обхода. Тем самым, весь транзитный транспорт, следующий по федеральной трассе с Запада на Восток и в обратном направлении, движется практически через центр города